رأس المال ليس استراتيجية «2 من 2»

إن الانتهازية هي فضيلة في عالم رأس المال المغامر. فالحصول على رأس المال الذي يكاد يكون بالمجان من المستثمرين الذين ليس لديهم اهتمام بإدارة الشركة أو القدرة على ذلك، شيء لا يقاوم. وكما يقول المثل القديم، "عندما يطوفون حول الكعك، خذ منها أقصى ما تستطيع" أي إذا كانت المصادر غير التقليدية لرأس المال مستعدة لتسييل ممتلكات المستثمرين الأصليين بمضاعفات التكلفة التي عادة ما تكون متاحة فقط من خلال طرح عام أولي أو بيع تجاري، ينبغي أن يكون البائع بالتجزئة جشعا بصورة غير عادية لرفض العرض.ومع ذلك، فإن الزيادة غير العادية في المعروض من رأس المال قد ألغت أي حاجة متصورة لإجراء تقييم نقدي لنماذج الأعمال وخططها، مما يقوض القاعدة الذهبية لرأس المال الاستثماري وهي أن أولئك الذين يمتلكون الذهب هم من يضعون القواعد.والأحرى، كان هناك تحول في ميزان القوى بين رواد الأعمال ورواد الأعمال المجازفين. ويتضح هذا من خلال العدد المتزايد للشركات الناشئة التي يتحكم مؤسسوها بغض النظر عن مقدار رأس المال الذي يجمع.وتمثل الملاحم الإدارية الخاصة بـ"أوبر" و"وي ورك" و"ثيرانوس" النتائج النهائية للفيضان الذي أطلقته البنوك المركزية. وقد تكون إليزابيث هولمز، مؤسسة ثيرانوس، الوحيدة حتى الآن التي ضبطت وهي تتجاوز الحدود نحو المسؤولية الجنائية، عندما ضخت شركتها وضختمها. ولكن عدم وجود محاكمات أخرى ليس عذرا للمستثمرين، وأعضاء مجلس الإدارة يبررون به للتخلي عن مسؤولياتهم الائتمانية.ويمكن لرواد الأعمال ومؤسسي رأس المال المغامرين المنخرطين مباشرة في حوكمة الشركات أن يتغلبوا على الانهيار الحتمي للفقاعة الحالية من خلال تذكر أن سعادة الشركات ستتحقق، عاجلا أم آجلا، من خلال تدفق نقدي إيجابي. وتختلف القدرة على دفع فواتيرك لأنك تتلقى نقودا من العملاء تتجاوز تكلفة تطوير ما تبيعه وتسلمه اختلافا قاطعا عن الاعتماد على اللطف المستمر للغرباء الماليين غير التقليديين. إذ يتطلب هذا النوع من النجاح تحديدا مستمرا وصارما لمسار التدفق النقدي الإيجابي من العمليات، ضمن إطار زمني مقيد بمقدار النقد الموجود حاليا في الميزانية العمومية.وإذا لم يتم العثور على مثل هذا المسار، ففكر في هذه النصيحة البسيطة من برنارد باروخ، الشخصية الأسطورية في مجال التمويل، الذي عاش في النصف الأول من القرن العشرين، الذي قدم المشورة لرؤساء الولايات المتحدة، وقدم نفسه أمام لجنة تابعة للكونجرس على أنه يشتغل "مضاربا". وعندما سئل باروخ عن الطريقة التي يجني بها أمواله، أجاب: "البيع في وقت مبكر جدا".وضارب باروخ في سوق الأوراق المالية العامة، حيث يمكنه البيع متى شاء. ولكن "المستثمرين غير التقليديين" الذين يغذون فقاعة رأس المال الاستثماري الحالية، إلى جانب الشركاء المحدودين لصناديق رأس المال الاستثماري التي رعت المشاريع، مقيدون. وكلتا المجموعتين كانتا تتمتعان بعائدات مذهلة وصلت إلى 50 في المائة.ولكن الأغلبية العظمى من هذه العوائد تمثل استثمارات غير سائلة، مع "سعر السوق" محدد حسب التقييمات الأخيرة المسجلة في تمويلات المرحلة المتأخرة، أو على أساس قيمة الشركات العامة التي تعد "قابلة للمقارنة". لذلك، سيثبت النقد أنه هو الاختبار.ولا يقتصر الأمر على كون رأس المال لا يعد استراتيجية، بل إن الكثير من رأس المال يمكن أن يقضي على حاجة رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء، في أي استراتيجية على الإطلاق. وبالنسبة لأصحاب رأس المال المغامرين والمستثمرين، سيبقى رأس المال استراتيجية حتى اللحظة التي لن يتبقى فيها أي قطعة حلوى.خاص بـ " الاقتصادية"بروجيكت سنديكيت، 2022.