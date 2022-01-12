الإسترليني عند أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار ويستقر أمام اليورو

ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل الدولار الأمريكي بينما لم يطرأ عليه تغير يذكر أمام اليورو مع تركيز المستثمرين على زيادات محتملة في أسعار الفائدة من بنك انجلترا المركزي.

واستمد الإسترليني دعما في الآونة الأخيرة مع رفع المستثمرين توقعاتهم لمزيد من زيادات الفائدة بينما تركز بريطانيا على تقديم جرعات معززة من اللقاحات بدلا من العودة إلى إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وهو ما يدعم شهية المخاطرة.

وبدا أن الإسترليني لم يتأثر بمشاكل سياسية تواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وبحسب "رويترز"، صعدت العملة البريطانية 0.4 في المائة مقابل العملة الخضراء لتسجل أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر عند 1.3695 دولار في تعاملات الليلة الماضية. وعند الساعة 1620 بتوقيت جرينتش سجل الإسترليني 1.3688 دولار.

واستقر مقابل العملة الأوروبية عند 83.44 بنس لليورو بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ فبراير 2020 في جلسة الثلاثاء.