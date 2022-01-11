الدولار يتراجع قبل كلمة باول و"بيتكوين" ترتفع إلى 42 ألف دولار

تراجع الدولار اليوم لكنه ظل داخل نطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لكلمة سيلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في جلسة للكونجرس في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بعد انتعاش في أواخر جلسة التداول في البورصة الأمريكية في حين ارتفعت عائدات السندات الأمريكية قليلا.

ويأمل المستثمرون أن يعطي باول إشارات بشأن موعد تشديد السياسة النقدية عندما يجيب على أسئلة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في حين يسعى لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس للبنك المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش كان مؤشر الدولار منخفضا 0.1 في المائة وسجل 95.817 أي أقل بكثيرة من أعلى مستوياته الذي سجله في نهاية نوفمبر عندما تزايد الميل لتشديد السياسة النقدية بين صناع القرار في الاحتياطي الاتحادي.

وتتوقع بعض البنوك الأمريكية الكبيرة الآن رفع الفائدة أربع مرات هذا العام بدءا من مارس، وفقا لـ"رويترز".

وسجل اليورو 1.1346 دولار وظل داخل نطاق تأرجحه في الفترة الأخيرة.

وارتفع الدولار 0.1 في المائة أمام الين الياباني وسجل 115.280 ين للدولار.

وبلغ الجنيه الاسترليني أعلى مستوياته أمام الدولار منذ شهرين مسجلا 1.362 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة عاد سعر بيتكوين للارتفاع فسجلت نحو 42 ألف دولار بعد أن انخفضت إلى أربعين ألفا أمس الاثنين لأول مرة منذ سبتمبر.