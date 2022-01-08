إيطاليا تدرس تخصيص أكثر من 3 مليارات يورو لدعم الشركات 

تدرس الحكومة الإيطالية ما إذا كانت ستخصص مبلغا إضافيا بقيمة 3 مليارات يورو(3.4 مليار دولار)، في صورة دعم للشركات والأسر، التي تكافح لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم أن المعونات ستستهدف الفئات، الأكثر ضعفا، من المواطنين والشركات، مثل العمال، الذين فقدوا مؤخرا وظائفهم أو الشركات، في قطاع السياحة، التي تضررت بشدة من الجائحة.

كانت حكومة رئيس الوزراء، ماريو دراجي قد حصلت الشهر الماضي على دعم من المشرعين، لخطة ميزانية، بقيمة 32 مليار يورو، تشمل حوالي 4 مليارات يورو، للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع التضخم في إيطاليا ليصل إلى أسرع وتيرة له، منذ أكثر من عقد، في ديسمبر الماضي، حيث أن ارتفاع تكاليف الطاقة مازال يؤدي إلى زيادة الأسعار.

كانت تكاليف المعيشة الشهر الماضي قد ارتفعت بواقع 4.2 في المائة عن العام الماضي، مقارنة بارتفاع بواقع 3.9 في المائة ، في الشهر السابق عليه ، طبقا لما ذكره معهد الإحصاء الإيطالي "استات" يوم الأربعاء الماضي.