الدولار يتراجع بفعل ضعف بيانات التوظيف الأمريكية واليورو يرتفع

تراجع الدولار على نحو طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم في أعقاب صدور تقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر كانون الأول والذي جاء دون التوقعات.

وانخفض مؤشر الدولار بعد أن قالت وزارة العمل إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت 199 ألفا في الشهر الماضي، أي أقل بكثير من التوقعات بزيادتها 400 ألف.

وتراجع مؤشر الدولار 0.269 في المائة إلى 96.001. لكن حتى مع هبوط يوم الجمعة، لا يزال الدولار في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية هي الأولى في ثلاثة أسابيع.

في المقابل، ارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1325 دولار معززا وضعه مقابل العملة الأمريكية في أعقاب نشر تقرير التوظيف، بعد أن كان أظهر تأثرا طفيفا إزاء بيانات تكشف ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 5 في المائة في ديسمبر.

وصعد الين الياباني هو الآخر 0.12 في المائة مقابل الدولار عند 115.71. وكان الين الخاسر الأبرز في ارتفاع العملة الخضراء مؤخرا حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل الين في 5 سنوات، وذلك في وقت سابق هذا الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي حيث جرى تداوله عند 1.356 دولار، مسجلا ارتفاعا 0.24 في المائة خلال اليوم، وذلك بالرغم من صدور بيانات تكشف عن تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا في ديسمبر على خلفية انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.