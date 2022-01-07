نمو الوظائف الأمريكية أقل من المتوقع والبطالة تتراجع إلى 3.9%

ارتفع معدل التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في ديسمبر في ظل نقص العمالة، في حين قد يظل نمو الوظائف متوسطا في المدى القريب بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 وهو ما يعرقل النشاط الاقتصادي.

وارتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية 199 ألفا في الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل في تقرير الوظائف اليوم. وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتعكس زيادة الوظائف 249 ألفا بدلا من 210 آلاف في تقديرات سابقة معدلة، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض معدل البطالة إلى 3.9 في المائة مقارنة مع 4.2 في المائة في نوفمبر مما يلقي الضوء على توازن سوق العمل.