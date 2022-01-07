معدل قياسي للتضخم في منطقة اليورو بواقع 5% خلال ديسمبر 2021 

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم أن منطقة اليورو سجلت معدل تضخم سنوي بلغ 5 في المائة في ديسمبر الماضي.

وأوضح يوروستات أن هذا هو أعلى معدل تضخم سنوي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ عام 1997. ويؤثر ارتفاع الأسعار المتزايد على التعافي الاقتصادي للتكتل الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا. ويشير يوروستات إلى أن أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنحو 26 في المائة في ديسمبر 2021، مقارنة بالفترة نفسها من 2020، تمثل مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي. وشهدت أسعار الجملة للغاز الطبيعي ارتفاعا على مدار شهور، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في سعر الكهرباء، وهو ما ترك أثره على المستهلكين في كثير من الدول.

وقد سجلت منطقة اليورو معدل تضخم سنوي بنسبة 4.9 في المائة خلال شهر نوفمبر 2021. كما ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 27.5 في المائة في نوفمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. ويقاس معدل التضخم استنادا إلى أسعار المواد الغذائية والتبغ والطاقة والمنتجات الصناعية غير المتعلقة بالطاقة، وفقا لـ"الألمانية".

وأعلنت المفوضية الأوروبية في نوفمبر الماضي أنها تتوقع تحقيق نمو قوي هذا العام، أي زيادة بنسبة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع ينطوي على مخاطر سلبية.

ويستهدف البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوي بواقع 2 في المائة، وهو معدل ينظر إليه على أنه قد يسهم في تحقيق التوازن السليم بين النمو والاستقرار.