مصر تستهدف معدل نمو 5.7% خلال السنة المالية 2022-2023

نقل بيان لوزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط قوله اليوم إن مصر تستهدف معدل نمو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023.

وأضاف أن البلاد تستهدف أيضا التراجع بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90 في المائة في السنة المالية 2022-2023، وفقا لـ"رويترز".