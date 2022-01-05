نقل بيان لوزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط قوله اليوم إن مصر تستهدف معدل نمو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023.
وأضاف أن البلاد تستهدف أيضا التراجع بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90 في المائة في السنة المالية 2022-2023، وفقا لـ"رويترز".
مصر تستهدف معدل نمو 5.7% خلال السنة المالية 2022-2023
نقل بيان لوزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط قوله اليوم إن مصر تستهدف معدل نمو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023.
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