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أخبار اقتصادية- عالمية

مصر تستهدف معدل نمو 5.7% خلال السنة المالية 2022-2023

مصر تستهدف معدل نمو 5.7% خلال السنة المالية 2022-2023

"الاقتصادية" من الرياض

نقل بيان لوزارة المالية المصرية عن الوزير محمد معيط قوله اليوم إن مصر تستهدف معدل نمو 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022-2023.
وأضاف أن البلاد تستهدف أيضا التراجع بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90 في المائة في السنة المالية 2022-2023، وفقا لـ"رويترز".

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اقتصاد مصر

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