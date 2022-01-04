"حصانة الاستثمارية " تحقق عائدا سنويا تجاوز الـ 14% خلال 2021

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية "حصانة"، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحقيقها عائدا سنويا تجاوز 14 في المائة خلال العام المنصرم 2021 على محفظة استثمارات المؤسسة؛ مستفيدة من التوزيع الإستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصانة سعد بن عبدالمحسن الفضلي، أنه على الرغم من العائد السنوي المميز للعام الماضي 2021 الذي يتجاوز 14 في المائة، إلا أن فترة القياس لمدة 12 شهرا فقط تعد قصيرة لتقييم الأداء العام، وقد يكون الانطباع غير دقيق، حيث إن الإستراتيجية الاستثمارية لحصانة هي إستراتيجية طويلة الأجل بسبب طبيعة التزامات المؤسسة طويلة المدى، مبينا أن عوائد الاستثمار للفترات الثلاث والخمس سنوات تجاوزت 12 في المائة و 9 في المائة على التوالي، وهي عوائد جيدة مقارنة بالمؤشرات العالمية وكذلك المؤسسات العالمية المشابهة.

وبحسب "واس"، أشار الفضلي إلى تطلع "حصانة" للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق الاستفادة من برامجها الاقتصادية مثل برامج التخصيص والاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن "حصانة" استثمرت خلال العام الماضي مع أرامكو السعودية في صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك في ائتلاف مع شركة "بلاك روك".

وفيما يتعلق بعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأثر ذلك على شركة حصانة الاستثمارية، أكد الفضلي أن هذا القرار سيسهم في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما في ذلك خفض تكاليف ورسوم إدارة الاستثمار ورفع العوائد، حيث تم الانتهاء من دمج فريق الاستثمار في شركة "الرائدة" مع فريق الاستثمار في "حصانة"، مما رفع من تنوع وكفاءة فريق الاستثمار.