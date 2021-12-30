ارتفاع أسعار الألومنيوم مع ضغوط الإنتاج في أوروبا والصين

ارتفعت أسعار الألومنيوم في تعاملات اليوم في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون المؤشرات الجديدة وفي مقدمتها الضغوط على الإنتاج، بعد إعلان شركة ألكوا كورب اعتزامها إغلاق مصنع الألومنيوم في إسبانيا وتعهد الصين بخفض الانبعاثات الكربونية من المصاهر الضخمة في الصين.



وتأتي أحدث تخفيضات إنتاج الألومنيوم بعد وقت قليل من قرار خفض الإنتاج في أكبر منتج للألومنيوم في أوروبا، حيث أعلنت شركة دانكريك إنداستريز فرانس في وقت سابق من الشهر الحالي خفض إنتاجها.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار الألومنيوم وصلت في تعاملات بورصة شنغهاي للسلع اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين، في حين ارتفعت في تعاملات بورصة لندن بنسبة 0.7 في المائة.



وتتوقع بنوك جولدمان ساكس جروب وسيتي جروب وغيرهما اشتداد عجز إمدادات الألومنيوم خلال العام المقبل، وقد ارتفعت أسعاره في تعاملات لندن بأكثر من 40 في المائة خلال العام الحالي.