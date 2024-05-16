أسعار النفط ترتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية

واصلت أسعار النفط اليوم الخميس المكاسب من الجلسة الماضية وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة إذ أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق ما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة، وهو أمر قد يعزز الطلب بصورة أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 83.07 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 78.94 دولار بحلول الساعة (06:20) بتوقيت غرينتش.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل مما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما قد يكبح صعود الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

التضخم في أمريكا يستأنف مسار الهبوط .. يعزز توقعات خفض الفائدة في سبتمبر

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مايو، مقابل متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 543 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز. وتتلقى الأسعار دعما أيضا من التوترات الجيوسياسية.

وتقلصت المكاسب بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين وجهة نظرها وتوقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط هذا العام سينمو 1.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 140 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.