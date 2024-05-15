ارتفاع إنتاج "التعاون الاقتصادي والتنمية" من النفط والغاز ولقائم مصافي التكرير 6.8%

أظهر أحدث تقرير شهري لإحصاءات النفط صادر عن وكالة الطاقة الدولية، بما في ذلك بيانات فبراير 2024، لإجمالي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع إجمالي إنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال ولقائم مصافي التكرير بنسبة 6.8% في فبراير 2024 مقارنة بفبراير 2023.

كما أوضحت البيانات انخفاض إجمالي إنتاج المصافي من إجمالي المنتجات 1.3% في فبراير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من 2023.

وأشار التقرير إلى انخفاض صافي عمليات التسليم لإجمالي المنتجات 0.9% في فبراير 2024 مقارنة بفبراير 2023.

وأفادة الأرقام الأخيرة بارتفاع مستويات مخزون النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 1696 ألف طن في فبراير 2024 مقارنة بمستويات المخزون نهاية يناير 2023، وأغلقت عند 467.8 مليون طن متري.

