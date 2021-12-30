الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء في 6 سنوات رغم استمراره فوق 1800 دولار

يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ 6 سنوات على الرغم من استمرار تخطي الأسعار للمستوى الهام البالغ 1800 دولار للأوقية في تعاملات محدودة اليوم إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحسب "رويترز" نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1801.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1802.30 دولار.

وقال إيليا سبيفاك محلل شؤون العملات لدى ديلي إف.إكس "هذا النوع من التأرجح نزولا وصعودا الذي شوهد على مدار آخر 48 ساعة دلالة على الافتقار لأي من المحفزات الأساسية المحددة".

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في شهر الثلاثاء لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة التالية قبل أن تغلق دون تغيير وكانت في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض سنوي بالنسبة المئوية منذ 2015.

وقال سبيفاك إن الأسبوع الأول من شهر يناير سيوفر مؤشرات على الاتجاه لأنه يُعتقد أن الذهب عالقا بين مدى سرعة تحرك التضخم واتجاهه، وما يفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاحتوائه وما مقدار ذلك.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من ذروة شهر، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5% إلى 22.70 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3% إلى 964.96 دولار ونزل البلاديوم 0.5% إلى 1973.75 دولار. وتتجه جميعها لتسجيل أسوأ أداء لها في عدة سنوات.