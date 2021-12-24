خبيرة اقتصادية في ألمانيا تتوقع استمرار اختناقات التوريد بفعل "أوميكرون "

تتوقع خبيرة اقتصادية في ألمانيا أن يكون لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" تأثيرات على مواعيد وصول الواردات عبر الشحن البحري في المياه الدولية.

وقالت العضوة بمجلس "حكماء الاقتصاد" الذي يقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم إن أوميكرون قد يتسبب في تفاقم اختناقات التوريد القائمة بالفعل.

وأضافت: "فترات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة ارتفعت من 85 يوما إلى 100 يوم بسبب متغير دلتا. هذه الفترة من الممكن أن تزيد عن ذلك مجددا. أيضا ستتضرر أوروبا من هذه المشكلة. الوضع سيظل مضطربا".

وفي النصف الأول من نوفمبر الماضي، توقعت لجنة "حكماء الاقتصاد" زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة لعام 2022.

وبحسب "الألمانية"، قالت شنيتسر: "نتوقع ركود النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال الربع الثاني من العام المقبل. بعد ذلك سيعاود النشاط الازدياد. نتوقع نموا بنسبة نحو 4 في المائة في عام 2022".

وتسببت جائحة الكورونا منذ فترة طويلة في اضطراب جداول شركات الشحن البحري، بحيث لا تصل السفن والحاويات في كثير من الأحيان إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه في الوقت المتفق عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الانتعاش الاقتصادي المبكر، خاصة في الصين والولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على النقل البحري لدرجة استنفاد الطاقات المتاحة.