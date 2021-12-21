عمومية "سابتكو" توافق على تشكيل لجنة المراجعة

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) بتاريخ 1443-05-16 الموافق 2021-12-20، في الساعة 18:30، وبلغت نسبة الحضور %31.36.

حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1)الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/ يناير/ 2022م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 31/ ديسمبر/ 2024م.

حيث تم اختيار السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

‌أ.الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن الحبيب . مستقل

‌ب.الأستاذ / ياسر بن سليمان الداود. غير تنفيذي – ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة

‌ج.الدكتور/ سعود بن محمد النمر . مستقل

‌د.الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك. مستقل

‌ه.الأستاذ / مساعد بن عبدالعزيز الداود. مستقل

2) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 01/ يناير/ 2022م ومدتها ثلاث سنوات، تنتهي بتاريخ 31/ ديسمبر/ 2024م، والمرشحين هم:-

‌أ.الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى. (عضو من خارج المجلس)

‌ب.الأستاذ/ مشعل بن محمد المقرن. (عضو من خارج المجلس)

‌ج.الأستاذ/ بكر بن عبداللطيف الهبوب. (عضو من خارج المجلس)

‌د.الأستاذ/ عبدالعزيز بن مساعد المساعد. (عضو مستقل)

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

1)المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس مجلس الإدارة).

2)الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود (نائب رئيس المجلس).

3)المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي).

4)اللواء/ زايد بن عبدالرحمن الطويان.

5)الأستاذ/ عبدالعزيز بن مساعد المساعد.

6)الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

7)الأستاذ / عبدالله بن إبراهيم الصالح.

8)الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي.

9)الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك.

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1) المهندس/ خالد بن صالح المديفر (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية).

2) الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل (رئيس لجنة المراجعة).

3) الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).