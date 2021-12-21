صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 20% خلال الشهر الجاري .. بلغت 36.9 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بنسبة 20 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.

وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات البلاد خلال أول 20 يوما من الشهر الحالي بلغت 36.9 مليار دولار مقابل 30.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات نمو الواردات بنسبة 42.1 في المائة سنويا إلى 39.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها لتسجل كوريا الجنوبية عجزا قدره 2.66 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الحالي، وفقا لـ"الألمانية".

وحسب القطاع، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة، وهي عنصر تصدير رئيسي، بنسبة 27.5 في المائة سنويا، حيث شكلت أشباه الموصلات حوالي 20 في المائة من صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي في ظل وجود شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم، ومنافستها الأصغر إس كيه هاينكس في كوريا الجنوبية.

كما قفزت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 88.8 في المائة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي.