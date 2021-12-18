هولندا تبدأ الأحد إغلاقا جديدا بسبب أوميكرون

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم السبت إن بلاده ستفرض إغلاقا صارما خلال فترة عطلات عيد الميلاد والعام الجديد في محاولة للحد من سرعة انتشار الإصابات بالسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ستدخل الإجراءات، التي تتضمن إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية والمطاعم ومحال تصفيف الشعر وصالات الألعاب الرياضية، حيز التنفيذ غدا الأحد وتظل سارية حتى 14 يناير كانون الثاني، في حين سيتم إغلاق جميع المدارس حتى التاسع من يناير كانون الثاني.

وقال روته في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "هولندا ستفرض الإغلاق مجددا. هذا أمر لا مفر منه بسبب الموجة الخامسة التي تأتي إلينا مع المتحور أوميكرون".

وتتضمن التدابير الأخرى توصية بعدم استقبال الأسر لأكثر من زائرين اثنين في المنزل وأن تقتصر التجمعات بالأماكن المفتوحة أيضا على فردين كحد أقصى.

وقال رئيس الوزراء إن التقاعس عن اتخاذ إجراء الآن من شأنه أن يؤدي إلى "وضع لا يمكن السيطرة عليه في المستشفيات" التي قلصت بالفعل خدماتها للرعاية المنتظمة لإفساح المجال لمرضى كوفيد-19.