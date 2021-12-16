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مذكرة تعاون بين وزارة السياحة وهيئة السياحة مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

مذكرة تعاون بين وزارة السياحة وهيئة السياحة مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية

"الاقتصادية" من الرياض

أبرمت وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة في الرياض اليوم، مذكرة تعاون مشتركة مع هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وبحسب "واس"، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف في تنمية السياحية البيئية بما يتوافق مع إستراتيجية السياحة الوطنية داخل نطاق صلاحيات هيئة تطوير المحمية. وتتضمن عددًا من المحاور الرئيسة، تتمثل في رفع جاهزية المواقع الجاذبة ذات المقومات السياحية، وتفعيل جانب الاستثمار السياحي في المحمية وتحديد الأراضي المتاحة لتلك المشاريع، وتسويق وتطوير المنتجات السياحية من برامج وفعاليات وأنشطة، إضافة إلى مشاركة المعلومات والبيانات والعمل على المواءمة بين إستراتيجية هيئة تطوير المحمية وإستراتيجية السياحة الوطنية في المملكة.

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سمات

السعودية

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