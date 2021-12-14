الليرة التركية تهبط 4% ..  14.4 ليرة مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية 4 في المائة قبل اليوم بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية بفعل مخاوف بشأن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الجديدة المجازفة واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.

ولامست الليرة 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192 بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش.

وهوت أمس الاثنين 7 في المائة إلى مستوى قياسي متدني قرب 15 قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها، وفقا لـ"رويترز".

وفقدت الليرة نحو 50 في المائة من قيمتها منذ بداية العام بفعل التيسير النقدي الكبير من البنك المركزي الذي شمل خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر وهو ما حث عليه أردوغان.