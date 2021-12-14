الاقتصاد السعودي ينمو 7% في الربع الثالث.. أسرع وتيرة منذ الربع الأول 2012

أظهرت بيانات الهيئة العامة للاحصاء، نمو الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي) على أساس سنوي بنسبة 7 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول من عام 2012 عندما نما بنسبة 8.7 في المائة.

وارتفع النمو الاقتصادي عن التقديرات السريعة للهيئة التى كانت تشير إلى نموا بنسبة 6.8 في المائة.

وجاء النمو بشكل رئيس من نمو القطاع النفطي بنسبة 9.3 في المائة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 6.3 في المائة.

ونمو القطاع النفطي في الربع الثالث على أساس سنوي، هو الأعلى خلال 10 سنوات، اي منذ الربع الأول 2011 عندما نما بنسبة 20.7 في المائة.

وعلى أساس ربعي، نما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 5.7 في المائة، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7 في المائة، والقطاع غير النفطي بنسبة 2.6 في المائة.