بريطانيا حالة وفاة جراء أوميكرون وسط حملة تطعيم واسعة لاحتوائها

توفي شخص على الأقل جراء اصابته بالمتحورة أوميكرون في المملكة المتحدة التي تضاعف جهودها لضمان حصول جميع البالغين على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

وحسب "الفرنسية" قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يبدو أنها أول وفاة مؤكدة على صلة بأوميكرون على الأقل داخل أوروبا ولكن لا بد أن العديد من الحالات حول العالم لم تخضع للتسلسل الجيني، ومن ثم من المستحيل معرفة إن كانت هذه هي أول وفاة بأوميكرون.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال زيارة لمركز تطعيم في لندن: "لسوء الحظ، تتسبب أوميكرون بإدخال مرضى إلى المستشفى وتم التأكد من وفاة مريض واحد على الأقل بسببها".

في مواجهة تفشي أوميكرون، سبَّقت الحكومة بشهر موعد هدفها المتمثل بإعطاء جرعة معززة في انكلترا لكل من يزيد عمره عن 18 عاماً ووفرت لهم إمكان الحصول عليها قبل حلول العام الجديد.وقالت زارة الصحة إنه لم يُعلن حتى الآن رسمياً عن أي وفاة مرتبطة بالمتحورة في جنوب إفريقيا حيث رُصدت لأول مرة.

ويبدو ان المهمة ستكون ضخمة. فقد قال وزير الصحة ساجد جاويد، إن حملة التطعيم بجرعة معززة التي ستقدم إلى حوالي مليون شخص في اليوم، ستجري على نطاق "لم يسبق له مثيل" في البلاد.

وفي حين تعد جرعتان من اللقاح غير كافيتين لتوفير مستوى جيد من الحماية ضد المتحورة أوميكرون، تلقى نحو 40 % ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً بالفعل جرعة ثالثة.

الاثنين، تشكلت طوابير طويلة أمام بعض مراكز التطعيم، حيث تعذر الوصول إلى موقع حجز خدمة الصحة العامة بسبب تدفق الطلبات وكان يعمل احيانا وفق نظام قائمة الانتظار، وجرى استدعاء مئات العسكريين للمشاركة في الجهود الصحية.

وسيتم اعتماد جواز سفر صحي اعتباراً من الأربعاء في أماكن التجمعات الكبيرة، مثل المقاهي الليلية وملاعب كرة القدم، وهو إجراء يثير حفيظة بعض نواب الأغلبية المحافظة.

ومن المتوقع أن يتم تبني هذه التدابير بعد طرحها على النواب للتصويت الثلاثاء بفضل دعم حزب العمل المعارض.

وتاتي هذه التدابير في سياق صعب بالنسبة لجونسون الذي يواجه سلسلة من الفضائح المرتبطة بتنظيم حفلات في داونينغ ستريت في الشتاء الماضي حين فُرض على البريطانيين الحد من نشاطهم الاجتماعي بسبب كوفيد.