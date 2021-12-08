لقاح فايزرلا يزال فعالًا ضد أوميكرون بعد 3 جرعات

لا يزال اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته شركتا فايزر وبايونتيك "فعّالًا" على متحورة أوميكرون بعد "ثلاث جرعات"، حسبما أعلنت بايونتيك الأربعاء في بيان، مشيرة إلى نية الشركتين تطوير لقاح مخصّص للمتحورة "بحلول آذار/مارس".

وبحسب الدراسات التي أجرتها المختبرات، "لا يزال اللقاح فعّالًا ضد كوفيد-19، لا سيّما ضد متحورة اوميكرون، في حال أُخذت ثلاث جرعات منه" بحيث "قد لا تكفي جرعتان فقط لتحييد المتحورة".

وورد في البيان "سنتابع تطوير لقاح محدد لمتحورة أوميكرون ونأمل بجعله متوفرًا بحلول آذار/مارس في حال تبيّن أن التكيّف ضروريًا".

وأضافت الشركتان "تعطي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 مستوى من الأجسام المضادة المحيّدة لمتحورة أوميكرون قريبًا من المستوى الملحوظ بعد أوّل جرعتين" ضد متحورات أخرى من كوفيد-19.

وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا حسبما ورد في بيان "حتّى لو ان جرعتين من اللقاح لا تزالان قادرتين على تأمين حماية ضد المرض الخطير الذي (قد) تتسبب به متحورة أوميكرون، من الواضح، بحسب المعطيات الأولية، أن الحماية ازدادت مع جرعة ثالثة من لقاحنا".

ورُصدت متحورة أوميكرون التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية "مثيرة للقلق" و"سريعة الانتقال" للمرة الأولى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في جنوب افريقيا.

وتسبّب ظهور المتحورة بموجة ذعر خصوصًا في أوروبا التي تواجه موجة وبائية خامسة. غير أن البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية تفيد بأن المتحورة الجديدة لا تتسبب بعوارض أكثر حدّة لدى المصاب بها.