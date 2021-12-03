الإمارات تشتري 80 مقاتلة رافال لتعزيز العلاقات مع فرنسا .. أكبر طلبية على الإطلاق

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة شراء 80 مقاتلة من طراز رافال من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران اليوم، وهي أكبر طلبية على الإطلاق للطائرة الحربية، في صفقة بمليارات الدولارات تعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع فرنسا.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم زيارة لمنطقة الخليج تستغرق يومين تشمل أيضا قطر والسعودية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب مراسم توقيع الصفقة بين ولي العهد وماكرون على هامش معرض إكسبو دبي 2020 "إلى جانب وجود ثلاث قواعد عسكرية فرنسية على الأراضي الإماراتية، فإن هذه الثقة المتبادلة تترجم إلى شراء 80 مقاتلة رافال و12 طائرة هليكوبتر من طراز كاراكال والمكونات المرتبطة بها".

وارتفعت أسهم داسو 6 في المائة بعد هذا الإعلان، وفقا لـ"رويترز".

والصفقة، التي قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار على الأقل، هي أكبر صفقة لشراء الرافال التي تصنعها داسو بخلاف مشتريات الجيش الفرنسي، وتأتي بعد صفقات مع اليونان ومصر وكرواتيا هذا العام.

كما قال مسؤول فرنسي للصحفيين إن مقاتلات الرافال الثمانين التي طلبتها الإمارات ستدعم بشكل مباشر 7000 وظيفة في فرنسا وتضمن استقرار سلسلة توريد الطائرة الحربية التي تنتجها شركة داسو حتى نهاية عام 2031.

وأضاف أن الصفقة الإماراتية، ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الشهري منها.