سفارة الإمارات في الرياض تحتفل بعيد الاتحاد الـ 50

نظمت سفارة الإمارات في السعودية فعالية احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات الذي يصادف الثاني من ديسمبر، وذلك في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض.

وشهد الحفل الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة و جمع من كبار الشخصيات وسفراء عدد من الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

ووسط مشاعر الفخر والاعتزاز والبهجة المرسومة على وجوه الحاضرين انطلق الحفل بالسلامين الوطنيين السعودي والإماراتي، ثم تم عرض فيلم حول سد حتا، حيث يقام الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي الدولة، من خلال عرض إبداعي يسلط الضوء على الروابط العميقة بين الناس والطبيعة والتكنولوجيا، وينقل المشاهدين من موقعه المتميز هذا العام وسط جبال الحجر والطبيعة الخلابة في رحلة عبر تاريخ هذه الأرض الطيبة في الفترة التي سبقت إنشاء الاتحاد وعبر الخمسين عامًا التي تلت ذلك.

و خلال الحفل ألقى الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة كلمة قال فيها : "نحتفل معا على أرض المملكة .. مملكة الاخوة الصادقة...مملكة الحزم والعزم... ونفتخر ونعتز باحتفالات المملكة بيومنا الوطني، فما نشاهده من احتفالات في مختلف المدن والمناطق السعودية لهو خير دليل على أن العلاقات بين بلدينا وشعبينا تجاوزت مفهوم التعاون إلى التكامل والشراكة الحقيقية، ضاربة المثل بصلابة ومتانة هذه العلاقات، التي لطالما كانت محل اهتمام ورعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

فمع اطلالة هذا اليوم المبارك، تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة بعيد الإتحاد الخمسين، في هذا اليوم، نستذكر الآباء المؤسسين، نقف عند حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتلك الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد التي بدأت بإجماع حكام الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971 واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم."

وأكد سفير الدولة لدى المملكة في كلمته على أن العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الإمارات والسعودية تدعم التعاون بين البلدين، كما أن التشابه والانسجام في مواقفنا يؤكد الشراكة الاستراتيجية التي تقوم على ذات الأهداف والرؤية، وهي تحقيق الازدهار والأمن والاستقرار الإقليمي والتنسيق المستمر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الحيوية،مشيرًا إلى مقولة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة : "على أرض السعودية تجتمع الرؤية والإرادة والمصير المشترك".

و أشار السفير الإماراتي في كلمته إلى أن الامارات تحرص على تنويع مسارات السياسة الخارجية مع جميع دول العالم والمنظمات الاقليمية والدولية وتبني علاقات فاعلة من خلال بناء الجسور والقيام بدور إيجابي في المنطقة والمجتمع الدولي وتطوير التحالفات القائمة وتعزيز العلاقات الخارجية لدعم التنمية المحلية والمشاركة الدولية.



