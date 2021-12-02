الأسهم اليابانية تنخفض بسبب مخاوف "أوميكرون"

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الخميس متأثرة بمخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي أوميكورن المتحور الجديد من فيروس كورونا وتحول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لتبني سياسة نقدية أكثر تشددا.

وأغلق المؤشر نيكي على انخفاض 0.65 بالمئة مسجلا 27753.37 نقطة بعد هبوطه بنسبة 1.04 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.54 بالمئة إلى 1926.37 نقطة لكنه يحوم فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله أمس الأربعاء عند 1914.93.

وبحسب "رويترز" يشعر المستثمرون بالقلق من الأضرار الاقتصادية التي قد تنتج عن تفشي المتحور أوميكرون بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رصد أول إصابة به.

ومما أثار قلق المستثمرين كذلك قول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الثلاثاء إن واضعي السياسيات سيبحثون إنهاء مبكرا لإجراءات التحفيز التي يتخذها البنك المركزي.

وتلقت أسهم شركات الطيران صفعة جديدة بعد أن علقت الحجوزات الجديدة على الرحلات الدولية حتى نهاية ديسمبر بناء على طلب الحكومة.

فنزل سهم الخطوط الجوية اليابانية 2.47 بالمئة.

وهبط سهم ميتسوبيشي للكيماويات 8.18 بالمئة لتصبح أكبر خاسر على مؤشر نيكي.