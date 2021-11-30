صادرات الشركات الصغيرة لكوريا الجنوبية عند أعلى مستوياتها .. ارتفعت قيمتها 26.7% خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم ارتفاع صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في ظل تعافي الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية، ووزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في البلاد، ارتفعت صادرات الشركة الصغيرة والمتوسطة منذ بداية العام الحالي وحتى أمس الاثنين عن الرقم القياسي المسجل لعام كامل في 2018 وكان 105.2 مليار دولار.

وبلغت صادرات هذه الشركات في عام 2019 حوالي 100.9 مليار دولار، مقابل 100.7 مليار دولار في 2020. وشكلت صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي حوالي 18.2 في المائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، بحسب "الألمانية".

وبلغت قيمة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 95.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 26.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 87019 شركة بزيادة نسبتها 16.3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.