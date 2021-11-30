مبيعات "إثنين الإنترنت" في أمريكا تتجاوز 7 مليارات دولار

أظهر مؤشر أدوبي للاقتصاد الرقمي أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا 7.1 مليار دولار في التسوق عبر الإنترنت حتى التاسعة مساء بالتوقيت من يوم إثنين الإنترنت.

وبحسب "رويترز"، تتوقع أدوبي أن تشير القراءة النهائية إلى إنفاق المتسوقين ما بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار، وتتوقع أن ينفق العملاء 2.5 مليار دولار بين السابعة مساء و11 مساء بالتوقيت المحلي.