رأسمالية اليابان الجديدة .. اشتراكية قديمة

بعد فوزه الانتخابي، يقدم فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني الجديد، بالفعل لمحة عما سيبدو عليه برنامجه للسياسة الاقتصادية في الممارسة العملية، لكن لسوء الحظ، تشير الدلائل المبكرة إلى أنه في حين إن أهدافه سليمة، فإن سياساته ليست كذلك، بحسب ما يرصده في هذا التقرير تاكاتوشي إيتو، نائب وزير المالية الياباني الأسبق، وهو أستاذ في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا وأستاذ أول في المعهد الوطني للخريجين لدراسات السياسات في طوكيو.

إذ نجا فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، وفقا لإيتو، من الانتخابات العامة التي أجريت في 31 أكتوبر، التي جاءت بعد أسابيع فقط من وصوله إلى منصبه كزعيم جديد للأمة. بعد خسارة 15 مقعدا فقط، كان أداء الحزب الليبرالي الديمقراطي أفضل مما كان متوقعا، وسيحتفظ بأغلبية مريحة في مجلس النواب، حيث حصل على 261 مقعدا من أصل 465 مقعدا.

كان الخاسر النسبي هو أكبر حزب معارض، الحزب الدستوري الديمقراطي، الذي خسر 13 مقعدا، لتبقى 96 مقعدا. وكان أداؤه أسوأ مما كان متوقعا، على الرغم من تنسيق اختيار المرشحين مع أحزاب المعارضة الأخرى.

الفائز الرئيس كان حزب الاستعادة Nippon Ishin no Kai، الذي حصل على 30 مقعدا ويشغل الآن 41، ما يجعله ثالث أكبر حزب في مجلس النواب، بعد الحزب الديمقراطي الليبرالي والديمقراطيين الدستوريين. لقد اجتذب الناخبين الذين ينتقدون إدارة الحزب الليبرالي الديمقراطي لأزمة COVID - 19 لكنهم مترددين في دعم الديمقراطيين الدستوريين، بسبب تعاونهم مع الحزب الشيوعي خلال الحملة الانتخابية.

يبدو أن كيشيدا قد استفاد من انخفاض عرضي في معدل الإصابة بـCOVID - 19. لم يكن يوشيهيدي سوجا سلفه المباشر محظوظا جدا، في أواخر أغسطس، متوسط اليابان من حالات الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ بداية الوباء، وهو ما يتجاوز 25 ألفا في الأسبوع الذي يبدأ في 23 أغسطس. وفي أوائل سبتمبر، أعلن سوجا استقالته.

لكن منذ ذلك الحين، تراجعت الإصابات الجديدة بسرعة، حيث انخفض متوسط ​​الأيام السبعة إلى أقل من 270 بحلول يوم الانتخابات، لم يتفق الخبراء بعد على جميع العوامل الكامنة وراء هذا التحول الدراماتيكي، لكن زيادة معدل التطعيم من 40 في المائة إلى 70 في المائة في فترة الشهرين نفسها ساعدت بالتأكيد. مهما كان التفسير الكامل، كان كيشيدا محظوظا.

لكن كيشيدا نجح أيضا في إبعاد الديمقراطيين الدستوريين من خلال تبني برنامج اقتصادي يساري. خلال الحملة، وعد بالتركيز بشكل خاص على إعادة توزيع الدخل، واستبدال النهج النيوليبرالي السائد بما يسميه "الرأسمالية الجديدة". أدت هذه الوعود إلى تقويض ادعاء الديمقراطيين الدستوريين بأن سياسات الحزب الديمقراطي الليبرالي السابقة تحت حكم شينزو آبي وسوجا رئيسي الوزراء قد وسعت فجوة الدخل.

ومع ذلك، كان حزب الاستعادة قادرا على ملء بعض الفراغ في يمين الوسط من خلال انتقاد تأكيد كيشيدا إعادة التوزيع، بحجة أن ما تحتاج إليه الدولة حقا هو إصلاحات هيكلية لتعزيز معدل النمو.

الآن وقد انتصر كيشيدا والحزب الديمقراطي الليبرالي، فإن السؤال الكبير المتبقي هو: ما الذي ستعنيه "الرأسمالية الجديدة" في الممارسة العملية؟ الإشارات المبكرة لا تبشر بالخير، كان أول قرار سياسي ملموس لكيشيدا هو دفع مائة ألف ين ياباني "878 دولارا" لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل. وعلى الرغم من أن هذا البرنامج يحتوي على شرط اختبار الوسائل "على دخل الأسرة"، فإن السقف مرتفع للغاية لدرجة أن 90 في المائة من جميع القاصرين اليابانيين مؤهلون.

بعد ذلك، ردا على الانتقادات المتوقعة بأن المدفوعات النقدية ستؤدي فقط إلى زيادة مدخرات الأسرة بدلا من الاستهلاك، أعلن كيشيدا أن نصف الفوائد سيأتي في شكل قسائم تسوق، لكن هذا التغيير بالكاد يضمن زيادة استهلاك الأسرة، لأن القسائم يمكن ببساطة أن تحل محل النقد الذي سيتم توفيره بعد ذلك.

في النهاية، في حين إن هدف كيشيدا المتمثل في مساعدة الوالدين العاملين جدير بالثناء، فإن طريقته المختارة مضللة. والأسوأ من ذلك مبادرة أخرى قيد النظر، إعانة عن طريق تخفيض ضرائب الشركات التي تعاني زيادة الأجور، في ظل ظروف معينة، قد تؤدي هذه الحوافز إلى رفع الأجور والتوظيف، لكنها ليست الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق هذا الهدف.

قد يكون النهج الأكثر منطقية هو التركيز على زيادة تنقل العمال داخل سوق العمل، يبدأ ذلك بإلغاء هيكل الدفع المؤجل "زيادة مكافأة نهاية الخدمة مع مدة الخدمة" وأجور الأقدمية "مع الحيازة"، جنبا إلى جنب مع المساعدة المالية لإعادة تدريب العاملين في منتصف حياتهم المهنية، علاوة على ذلك، فإن أفضل طريقة لزيادة الإنتاجية والأجور على المدى الطويل هي تخصيص مزيد من مناهج المدارس الثانوية لموضوعات STEM "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، وإلغاء نظام تحديد التخصصات الجامعية في ذلك الوقت لامتحان القبول.

هناك فكرة أخرى طرحتها حكومة كيشيدا، هي دعم تجار النفط بالجملة، عندما يصل سعر التجزئة للبنزين إلى حد معين "نحو 170 ينا للتر"، لكن هذا يبدو كأنه نوع من دعم الوقود الذي يمقته معظم الاقتصاديين. عادة ما يواجه المرء مثل هذه السياسات في الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث يقصد منها شراء الدعم السياسي للأسر ذات الدخل المنخفض. بمجرد تقديم البرنامج، مع كل أوجه القصور فيه، سيكون محفوفا بالمخاطر من الناحية السياسية، البديل الأفضل هو نهج الكتاب المدرسي القياسي لتوفير الدعم المباشر المستهدف للأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الأساسية.

تشير المؤشرات المبكرة إلى أن رأسمالية كيشيدا الجديدة هي في الواقع اشتراكية قديمة، هذا لن يخدم اليابان بشكل جيد، يحتاج الاقتصاد إلى إصلاحات هيكلية لدعم تنميته، وليس الإعانات التي من شأنها فقط تشويه الأسواق.