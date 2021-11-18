الأسهم السعودية تهبط 1% .. أعلى وتيرة في 3 أشهر

تراجعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم بأعلى وتيرة في 3 أشهر، مع تراجع أسهم البنوك والبتروكيماويات، تزامنت مع تراجع أسعار خام برنت دون مستوى 80 دولارا للبرميل.



وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11710 نقطة متراجعا 123 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة فيما بلغت السيولة المتداولة 4.9 مليار ريال.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ودار الأركان وكذلك سابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 144.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 258.1 ألف صفقة.

في حين ضغطت أسهم مصرف الراجحي على أداء السوق بعدما تراجع 1.8 في المائة ليواصل السهم هبوطه وللجلسة الخامسة على التوالي، في حين انخفض سهم السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي بـ 3.7 و1 في المائة على التوالي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 38 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم المجموعة السعودية بمكاسب فاقت 3.7 في المائة وذلك بعد عدة جلسات من التراجع طالت السهم.

كذلك ارتفعت أسهم هرفي للأغذية 3.5 في المائة، في حين صعد أسهم اللجين والمواساة وبنك البلاد بأكثر من 2 في المائة.



في المقابل، تراجعت 148 شركة، تصدرها أسهم الوطنية للتعليم بعدما هبط 3.9 في المائة، في حين سجلت أسهم 6 شركات تراجعات بأكثر من 3 في المائة من بينها أسهم سابك للمغذيات الزراعية ومجموعة فتيحي.