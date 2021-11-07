فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف أكثر من 50 مليون متر مكعب من مخزونه

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير ممثلا بمكتب بيشة اليوم بوابات سد الملك فهد في بيشة لتصريف 50 مليون متر مكعب من مخزون السد لخفضه لاستقبال الكميات الإضافية من السيول ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة به والإسهام في تلبية احتياجات المزارعين من المياه.

يذكر أن سد الملك فهد في بيشة يعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب ويعد وادي بيشة أحد أكبر الأودية حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 250 كيلومترا وتبلغ مساحة تجميع السيول للسد ما يقارب 7600 كيلومتر مربع.