ارتفاع أسعار الحليب في أمريكا بنسبة 26%

ارتفعت أسعار التجزئة لجالون الحليب في الولايات الماحدة بنسبة 26 % إلى 3.59 دولار في المتوسط، منذ أن بلغ أدنى مستوياته عند 2.84 دولار في سبتمبر عام 2018، حسبما أوردت "الألمانية" مساء أمس اليوم .

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار اللحوم، إذ قفزت بنسبة 27 % في العام الماضي، وذكرت تقارير إعلامية أن عددا من العوامل تشير إلى زيادات سعرية للحليب، أحدها هو أن أبقار الحليب في امريكا تراجعت بوتيرة غير مسبوقة في أكثر من عشر سنوات ما أدى لضعف الإنتاج.

ولامست السلع بدءا من البن والذرة واللحوم مستويات مرتفعة في خضم عقبات في الشحن والنقل جراء جائحة كورونا، وكذلك سوء الأحوال الجوية في مناطق إنتاج رئيسي، وساهم ذلك في دفع أسعار الأغذية للارتفاع عموما وأثار مخاوف بارتفاع التضخم، ويبلغ مقياس الأمم المتحدة لأسعار الأغذية أعلى مستوى في عشر سنوات.