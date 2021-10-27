منظمة الصحة تراقب سلالة جديدة من المتحورة دلتا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء انها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من المتحورة دلتا التي باتت تظهر أكثر في حالات الاصابة بكوفيد-19.وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الوباء "سجلت زيادة في انتقال سلالة AY.4.2 منذ تموز/يوليو".وتتضمن السلالة ثلاث متحورات اضافية منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس Spike.تم تحميل تسلسلات AY.4.2 إلى قاعدة البيانات العالمية GISAID من 43 دولة. 93% كانت من المملكة المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.مثلت هذه السلالة 5,9% من جميع حالات المتحورة دلتا التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 تشرين الأول/أكتوبر.ووفقًا لمنظمة الصحة فإن "دراسات وبائية ومخبرية جارية" لتحديد ما إذا كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 4,96 مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقًا لحصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية. في المجموع تم تسجيل أكثر من 244 مليون حالة.الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الحالات الجديدة ب4% عن الأسبوع السابق، مع تسجيل 2,9 مليون إصابة جديدة. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي سجلت زيادة في الحالات.ارتفع العدد التراكمي للوفيات بنسبة 5% إلى أكثر من 49 ألفا.ومن بين الإصابات الجديدة، تزايدت نسبة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا منذ بداية تموز/يوليو لا سيما في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.تقول منظمة الصحة ان السبب قد يكون أن كبار السن تلقوا اللقاح أو أن للشباب علاقات اجتماعية أوسع أو أن الفيروس ينتشر في المدارس مع استئناف الدروس حضوريا بشكل تدريجي.لدى المنظمة أرقام وفقا لجنس المصابين تغطي جزءًا فقط (123 مليون) من حالات كوفيد التي تم احصاؤها.بين هذه الحالات 51% كانوا من النساء، لكن الرجال يمثلون 58% من الوفيات.كما انخفض معدل وفيات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا منذ أيلول/سبتمبر 2020، ربما بسبب التلقيح ومعالجة المصابين بشكل أفضل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.وحتى اليوم تلقى 47% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19، وفقًا لمنظمة الصحة.