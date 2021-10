لتطوير 12 فندقا في السعودية .. بحث إطلاق صندوق استثماري برأس مال 1.5 مليار ريال

وقع صندوق التنمية السياحي اليوم مذكرة تفاهم مع "إنيسمور" لبحث إطلاق صندوق استثماري برأس مال قدره 1.5 مليار ريال بهدف تطوير 12 فندقا في المملكة من فئة "لايف ستايل" التي تستهدف محبي السياحة الترفيهية وتوفر مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام المميزة برعاية أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي .

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض حيث قام سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق "أكور" وقصي الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي بتوقيع المذكرة بحضور شاران باريشا وقورا بوشان، الرئيسين التنفيذيين بالشراكة مع شركة "إنيسمور".

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم صندوق التنمية السياحي بتحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لهذه المشاريع بينما تقوم "إنيسمور" بالمشاركة من الناحية المالية وتصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية لفنادق "لايف ستايل" وسيقوم مجلس إدارة الصندوق المزمع إنشاؤه بتحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وتعد "إنيسمور" التي أسست في 2021 كمشروع مشترك بين مجموعة الضيافة العالمية "أكور" ورجل الأعمال شاران باسريتشا أكبر شركات الضيافة العصرية على مستوى العالم والأسرع نموا حيث تضم محفظتها 87 منشأة عاملة على مستوى العالم و 141 فندقا قيد التطوير وتشمل علامتها التجارية 21c Museum Hotel و 25hours و Delano و Gleneagles و Hyde و JO&JOE و Mama Shelter و Mondrian و Morgans Originals و SLS و SO و The Hoxton و TRIBE و Working From.

وستستهدف استثمارات الصندوق المعتزم إنشاؤه الوجهات الرئيسية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة بما فيها الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير والعلا والطائف والمدينة والباحة وحائل والجوف حيث من المتوقع لفنادق "لايف ستايل" الجديدة أن توفر ما يقارب 2000 غرفة فندقية وتضيف قيمة كبيرة للمعروض السياحي في المملكة.

ويواصل صندوق التنمية السياحي توفير فرص جديدة لمستثمري القطاع الخاص في قطاع السياحة المحلي ومواءمتها مع جهود السياحة المستدامة في جميع أنحاء المملكة حيث يركز الصندوق على حماية البيئة ودعم المجتمعات المحلية. ويلتزم كل من صندوق التنمية السياحي و"إنيسمور" بتوظيف وتدريب وتطوير الكفاءات السعودية وتوليد ما يصل إلى 3000 وظيفة من خلال هذه الاتفاقية.

ويأتي تعزيز العلامات التجارية للضيافة العصرية "لايف ستايل" متماشياً مع إستراتيجية المملكة لتوفير خدمات سياحية تسهم في بناء علاقات عميقة مع السياح الدوليين والمحليين عبر التركيز على القيم المشتركة والتصاميم الفريدة وتجارب المطاعم التراثية الأصيلة.

وقال قصي الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي "مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة في مساعي الصندوق لتمكين مستثمري القطاع الخاص من اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة في قطاع السياحة السعودي المتنامي". مشيرا إلى أن الصندوق المعتزم تأسيسه سيعمل على توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مختلف مناطق المملكة بهدف إثراء تجارب الزوار وتعزيز قيمة المشاريع الإستراتيجية عبر علامات ضيافة عالمية شهيرة.

وبيّن أن المشاريع السياحية الجديدة ستشكل وجهات ضيافة فريدة من نوعها للزوار والمقيمين حيث ستوفر مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية وتجارب الطعام المميزة. فضلا عن توفيرها مساحات عمل مشتركة للضيوف. وأكد بأن هذه الفنادق ستولي أهمية كبيرة لمعايير الاستدامة مع التزامها بالعمل على حماية البيئة ودعم المجتمعات المحلية.

يذكر أن صندوق التنمية السياحي تأسس في يونيو 2020 برأس مال قدره 15 مليار ريال لحفز نمو قطاع السياحة في المملكة. ويعمل الصندوق على توحيد جهود منظومة السياحة وشركائه من مؤسسات التمويل والمشغلين ومزودي الخدمات لتعزيز التجربة الاستثمارية وتسهيل وصول شركات القطاع الخاص إلى الفرص الاستثمارية على امتداد مناطق المملكة التي تتميز بتنوعها الطبيعي والجغرافي والثقافي.