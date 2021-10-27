الصين تتجه للسماح لشركات الصناعات التحويلية الصغيرة ومتناهية الصغر بتأجيل دفع الضرائب

ذكر تقرير نقلا عن اجتماع لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانج أن الصين سوف تسمح لشركات الصناعات التحويلية الصغيرة ومتناهية الصغر بتأجيل دفع الضرائب في الربع الأخير من العام.

أما الشركات متوسطة الحجم فسوف يسمح لها بتأجيل دفع نصف الضرائب، بحسب بلومبرج.

وتعتزم الصين تمديد الاعفاءات الضريبية على دخل الفوائد الذي يجنيه المستثمرون الأجانب في سوق السندات الصينية حتى نهاية 2025.

وتشجع الصين على المزيد من الاستثمارات الأجنبية في سوق السندات الصينية.