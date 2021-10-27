الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات وزير الإعلام

قالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم إنها استعدت القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بخصوص الدور السعودي الإماراتي في اليمن.

ووفقا لرويترز كانت تصريحات لقرداحي قبل تسلمه حقيبة الإعلام في الحكومة اللبنانية قد ظهرت إلى السطح أمس وفيها يقول إنها جماعة الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إنما تدافع عن نفسها.

