بكين .. شهر حافل بالاضطرابات

تشهد الصين شهرا حافلا بالأحداث، يتسم بانتشار الاضطرابات في إمدادات الطاقة وأزمة ديون مجموعة إيفرجراند وهي ثاني أكبر مطور عقاري في البلاد. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة للانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة وتوقعات النمو في الصين؟



يجيب عن ذلك يو يونجدينج، الرئيس السابق لجمعية الصين للاقتصاد العالمي ومدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، عمل في لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني من 2004 إلى 2006. مشيرا في البدء إلى أزمة الطاقة، التي بدأت عندما أدت الزيادة السريعة في الصادرات - مدفوعة بالانتعاش العالمي - إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء. تواصل الصين الاعتماد على الفحم في 56.8 في المائة من إجمالي إمدادات الطاقة الكهربائية. ومع ذلك، في محاولة لتحقيق الأهداف الإلزامية الرامية إلى الحد من استهلاك الطاقة، أغلقت الحكومات المحلية العديد من مناجم الفحم في الأعوام الأخيرة.



وفي الوقت نفسه، فإن الأهداف المناخية للحكومة - الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل 2060 - تثبط الاستثمار في صناعة الفحم. وبطبيعة الحال، تشجع هذه الأهداف أيضا الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، التي تشكل جزءا متناميا من مزيج الطاقة في الصين. لكن مصادر الطاقة المتجددة غير كافية لتغطية العجز الحالي.



ونتيجة لذلك، عندما ارتفع الطلب على الطاقة، ارتفعت أسعار الفحم أيضا. ومع ذلك، في ظل تنظيم الحكومة الصينية لأسعار الكهرباء، لم تتمكن الشركات التي تقوم بتوفير الطاقة - ومعظمها شركات مملوكة للدولة - من تحويل التكاليف إلى المستهلكين. وللحد من الخسائر، قامت هذه الشركات بقطع إمدادات الكهرباء، ما أجبر بعض الشركات المصنعة على خفض الإنتاج.



وكما هو متوقع، اتخذت الحكومة إجراءات سريعة وفعلية. فقد أمرت بتوسيع سريع لبعض مناجم الفحم، وإعادة فتح مناجم أخرى. كما منحت شركات المرافق العامة مجالا أكبر لتحديد أسعار الكهرباء. كما دفعت الشركات المصنعة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.



سوف تتغلب الصين بسرعة على نقص الطاقة، الذي أصبح أقل حدة بالفعل. لكن تطوير قطاع طاقة أكثر مرونة واستدامة سيستغرق وقتا طويلا. وإذا لم يتم التخطيط لكل خطوة من خطوات التنمية وتنفيذها بعناية، فقد يؤثر هذا الانتقال في النمو الاقتصادي.



تشكل أزمة شركة إيفرجراند العقارية الصينية العملاقة أيضا مخاطر جسيمة على النمو. فعلى مر السنين، وبسبب فشل إدارة الشركات، توسعت الشركة المطورة بوتيرة هائلة، ليس فقط من خلال استثماراتها العقارية، ولكن أيضا من خلال التنويع في صناعة السيارات الكهربائية. ولتمويل أنشطتها، اقترضت الشركة مبالغ ضخمة من البنوك التجارية وأسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار سندات بالدولار للمستثمرين الأجانب. وفي النهاية، تراكمت عليها ديون بنحو 800 مليار يوان صيني (124 مليار دولار).



على الرغم من أن شركة إيفرجراند تمتلك أكثر من 1.85 تريليون يوان صيني من الأصول، إلا أنها لم تتمكن من بيعها بالسرعة الكافية. وفي الشهر الماضي، عندما اعترفت الشركة بأنه من غير المرجح أن تكون قادرة على تسديد ديونها، بدأت الشائعات تنتشر حول حدوث انهيار وشيك - وأزمة مالية صينية محتملة.



ومع ذلك، يبدو أن هذه المخاوف مبالغ فيها إلى حد كبير. لا شك أنه من غير الحكمة التنبؤ بمصير شركة إيفرجراند في هذه المرحلة. لكن ربما يكون من الآمن افتراض أن الكارثة لا تشكل تهديدا بنيويا على القطاع المالي في الصين.



ومنذ 2012، توقع النقاد أن يؤدي انهيار سوق الإسكان إلى اندلاع أزمة مالية في الصين. ولكن في حالة مجموعة إيفرجراند، تكمن المشكلة في السيولة وليس القدرة على سداد الديون، ويمكن احتواء أي آثار غير مباشرة، لأسباب ليس أقلها أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها، يعد النظام المصرفي الصيني قويا وسليما نسبيا. لا تمثل شركات التطوير العقاري ومشتري المنازل سوى نحو 30 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، وهذه الحصة آخذة في الانخفاض. كما انخفضت حصة القروض الجديدة المتعلقة بالعقارات من 45 في المائة في 2016 إلى أقل من 24 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2020.



علاوة على ذلك، لا توجد في الصين قروض الرهن العقاري عالية المخاطر، ولا توجد تقريبا قروض عقارية مضمونة. والأهم من ذلك، هناك عدد قليل جدا من حالات التأخر في السداد، ناهيك عن حالات التخلف عن سداد الديون العقارية من قبل الأسر: إن نسبة التأخر في السداد لأغلبية البنوك التجارية الصينية أقل من 2 في المائة. حتى لو كان هناك حدث مالي كبير، فإن الحكومة الصينية لديها الأدوات اللازمة الكافية للتعامل مع هذا الحدث.



وعلى غرار أزمة الطاقة في الصين، فإن كارثة "إيفرجراند" لا تشكل خطرا نظاميا وشيكا. لكن هذا لا يعني أن صناع السياسة يجب أن يكونوا راضين عن الوضع الراهن. يعد قطاع العقارات دعامة للاقتصاد الصيني، ورابطا مهما في سلسلة الإنتاج. من شأن انهيار شركة إيفرجراند أن يؤدي إلى تعطيلها بشدة - لأسباب ليس أقلها أن بعض كبار شركات التطوير العقاري الأخرى قد تتبع خطى شركة إيفرجراند. وقد تواجه بعض المؤسسات المالية غير المصرفية تحديات هائلة. وبطبيعة الحال، سيعاني المساهمون في شركة إيفرجراند بشكل كبير. كل هذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية في الصين.



ومن أجل الاستعداد لما قد يحدث، تجب معالجة نقاط ضعف النظام المالي، وخاصة نسبة الاستدانة العالية في قطاع الشركات. لكن يجب منح الأولوية القصوى لإنهاء التباطؤ المستمر في النمو، الذي بدأ في 2010. في الواقع، لا يقل هذا الاتجاه إزعاجا عن المشكلات الهيكلية قصيرة الأجل التي تصدرت عناوين الأخبار أخيرا. تظهر تجربة الصين على مدى الأعوام الـ40 الماضية أنه في غياب النمو اللائق، يصبح تحقيق الاستقرار المالي أمرا صعبا.



تؤكد هذا النمط إحصائيات رسمية صدرت أخيرا تشير إلى أن معدل النمو السنوي في الصين كان أقل من المتوقع 4.9 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، ويخشى الكثيرون أن يكون معدل النمو في الربع الرابع أقل من ذلك. ولمواجهة هذا الاحتمال، يتعين على صناع السياسة الصينيين أن يسعوا إلى تحقيق توسع مالي ونقدي أكثر جرأة، إلى جانب الإصلاح الهيكلي والتكيف الاقتصادي.