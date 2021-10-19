إقفال طرح أكتوبر من برنامج صكوك المملكة بقيمة 8.5 مليار ريال

​أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.500 مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ريال).

قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليار ريال سعودي (ثلاث مليارات وتسعمائة وخمسة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.595 مليار ريال سعودي (أربعة مليارات وخمسمائة وخمسة وتسعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.