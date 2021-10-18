«الصحة »: في المرحلة المقبلة نعتمد على وعي المجتمع ومسؤولية منظمي الأنشطة

أكدت وزارة الصحة أنها شرعت في إعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن عدد من استكملوا التحصين بجرعتي اللقاح يقترب من 21 مليون شخص، من إجمالي 44 مليونا.وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: إن جائحة كورونا مستمرة حول العالم، منوها بأن المملكة حققت خطوات مهمة جدا في مواجهتها.وأوضح العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أنه في المرحلة المقبلة سيكون اعتماد الجهات المختصة على أمرين، وعي المجتمع بضرورة استكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.وزاد: "إن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين".وزاد: "على من لم يكملوا التحصين من كورونا المسارعة إلى استكمال الجرعات لنعود إلى الأمان".وقال: "بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، ويجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية: زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاما فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون".وأشار إلى أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا ذو كفاءة عالية وأعلى من أمثاله من اللقاحات في مواجهة التحورات المثيرة للقلق ومن أبرزها تحور "دلتا".وأعلن متحدث "الصحة" تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، وذلك ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 547931 إصابة، منها 106 حالات حرجة تتلقى العناية المكثفة.وزاد: "إن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 536947 حالة بشفاء 47 حالة إضافية، وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة".من جانبه، أكد العقيد طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه تم ضبط 22746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في الأسبوع الماضي، منوها باستمرار التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا عند دخول المنشآت.وقال: "إن صدور الموافقة على تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من أمس، وعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة، ينطبق على المحصنين بجرعتين من لقاحات كورونا".ودعا الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الأماكن المغلقة، والمبادرة إلى الإبلاغ عن مخالفيها.وفي السياق نفسه، قال سيف السويلم متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: إن ضوابط قاعات الأفراح تشمل اشتراط التحصين بجرعتين، وإلزامية ارتداء الكمامة وتطهير اليدين، وتهوية المكان جيدا، وتوفير الأواني ذات الاستخدام الواحد، وإلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية".وأوضح أن فرق الرقابة نفذت في عام 2021 أكثر من 5.3 مليون جولة رقابية تمت عبر أمانات المناطق، ضبط خلالها 95 ألف منشأة مخالفة.من جانبه، قال هاني حيدر متحدث الرئاسة العامة لشؤون الحرمين: "تم رفع عدد الأبواب المخصصة لدخول المعتمرين إلى 44 بابا، ويشرف على عملية التفويج وتنظيم الحشود نحو 780 موظفا وموظفة، وسيكون صحن المطاف للمعتمرين فقط، وسيستفاد من جميع أدوار المسعى المتعددة لاستقبال المعتمرين".إلى ذلك، أوضح الدكتور عماد المحمدي استشاري الطب الوقائي والصحة العامة في "وقاية"، أنه تم إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالتحقق من الحالة. وقال: "نعمل على متابعة المستجدات العلمية الخاصة بالفيروس واللقاحات المضادة له، كما نعمل على صياغة بروتوكولات شاملة وواضحة لمواجهة الجائحة‬".وأكد تقليص التباعد بين طاولات طلاب التعليم العام والجامعي إلى 30 سنتيمترا، وإمكانية استخدام الواقي الطبي بدلا عن الكمامة للمعلمين.والسماح بعودة البوفيهات في المطاعم وغيرها، كاشفا أن فيروس كورونا‬ لم يشهد متحورات جديدة تدعو إلى القلق.