تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية بشدة في سبتمبر والبطالة تهبط إلى 4.8%

ارتفع نمو الوظائف الأمريكية أقل كثيرا من المتوقع في سبتمبر وسط انخفاض في الوظائف الحكومية، لكن معدل التوظيف قد يرتفع في الأشهر المقبلة مع انحسار عدوى كوفيد-19 واستئناف البحث عن عمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم في تقرير التوظيف الذي يحظى باهتمام كبير إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت 194 ألفا الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس لتظهر توفير 366 ألف وظيفة بدلا من 235 ألفا التي تم الإبلاغ عنها سابقا.

وبحسب "رويترز"، تراجع معدل البطالة إلى 4.8 في المائة من 5.2 في المائة في أغسطس.