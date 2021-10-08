مالك نيوكاسل: رفضت عرضا أكبر .. المال لم يكن الأساس .. سنعود للمنافسة

قال مايك آشلي مالك نيوكاسل يونايتد إنه رفض عرضا أكبر من العرض الذي انتقلت بناء عليه ملكية النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى مجموعة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لكن يعتقد أنه تصرف لتحقيق المصلحة الأكبر للنادي، وفقا لريوترز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس بيع نيوكاسل إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس اند ميديا.

وقال آشلي في مقابلة مع صحيفة صن "أود أن يعرف الجميع أنني تلقيت عرضا أكبر لبيع النادي من العرض الذي قبلته..

"لكني أشعر أن العرض الذي قبلناه من الملاك الجدد الحاليين سيحقق مصالح النادي بصورة أفضل. المال لم يكن الأساس بالنسبة لي لأنني في بعض الأحيان تدخلت ماليا من أجل انقاذ نيوكاسل يونايتد والحفاظ على استمراره".

وأضاف آشلي "حرصنا على ضمان دفع الأجور عندما هبطنا للدرجة الأدنى أملا في العودة والصعود من جديد. وكنت أسعد شخص لدى صعودنا من جديد مباشرة بعد ذلك".

وأشار آشلي إلى أنه كان من الضروري بيع النادي لضمان استمراره في المنافسة على المستوى الأعلى.

إلى ذلك، قال آلان شيرر أسطورة نيوكاسل يونايتد الكبير في تسعينات القرن الماضي إنه يتفهم حماس الجماهير عقب استحواذ كونسورتيوم بقيادة صندوق الاستثمارت العامة السعودي على النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه دعا إلى التحلي بالصبر مع سعي الملاك الجدد لإحياء الفريق.

واحتفل مشجعو نيوكاسل في نهاية عهد المالك السابق مايك آشلي الذي استمر 14 عاما ولم يحظ بشعبية وقال شيرر، الذي أحرز 206 أهداف في عشرة مواسم مع نيوكاسل، إن النادي يمكنه أن يحلم مرة أخرى.

وأبلغ شيرر هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لم يهتم أحد بجماهير نيوكاسل لمدة 14 عاما. لم يتم استثمار أموالهم ولم يتم استشارتهم. ليس من الجيد أن يكون لديك ناد يحظى بهذا الدعم العاطفي ولكن لا يتمتع بهذا المستوى من الاستشارات.

"هناك الآن ملاك يستثمرون ومن المهم للمشجعين أن يروا ذلك. نحتاج إلى الصبر وهذا جيد. لا نتوقع الفوز بالدوري في السنوات القليلة المقبلة أو الفوز بدوري الأبطال، نتوقع القليل من الأشياء التي نسعى إليها".

ويستضيف نيوكاسل، الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم ويحتل المركز قبل الأخير، توتنهام هوتسبير في الدوري يوم 17 أكتوبر تشرين الأول في المباراة المنتظر أن تكون رقم ألف في مسيرة المدرب ستيف بروس البالغ من العمر 60 عاما، رغم أنه قال إنه يتوقع إقالته قريبا بعد صفقة الاستحواذ.