«نمو» تضيف 67 نقطة بتداولات قيمتها 35 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 0.28 في المائة لتغلق عند 23714 نقطة رابحة 67 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 5 في المائة بنحو 1.9 مليون ريال لتصل إلى 35 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 38 ألف سهم لتصل إلى 362 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 68 صفقة لتصل إلى 1378 صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 275 ريالا، يليه سهم "سمو" بنحو 0.65 في المائة ليغلق عند 62.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الناقول" بنحو 0.45 في المائة ليغلق عند 177 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "بنان" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 59 ريالا، يليه سهم "برجرايززر" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 230.40 ريال، وحل ثالثا سهم "حديد وطني" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 64.30 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "التطويرية الغذائية" بقيمة 15 مليون ريال، يليه سهم "حديد وطني" بقيمة 7.4 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 3.8 مليون ريال.