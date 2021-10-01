إنفاق المستهلكين الأمريكيين يفوق التوقعات في أغسطس والتضخم يرتفع

ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في أغسطس، لكن مراجعة نزولية لبيانات يوليو أبقت التوقعات كما هي بأن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الثالث إذ عرقل ارتفاع من جديد للإصابات بكوفيد-19 الطلب على الخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.8 في المائة في أغسطس، متجاهلا انخفاض مبيعات السيارات الناجم عن نقص عالمي لأشباه الموصلات، وهو ما يقلص إنتاج السيارات.

وعدلت بيانات يوليو بالخفض لتظهر أن إنفاق المستهلكين تراجع 0.1 في المائة بدلا من ارتفاعه 0.3 في المائة وفق التقارير السابقة.

وتلقى الإنفاق دفعة على الأرجح من التسوق لعودة المدارس للعمل ومدفوعات ائتمان ضريبي خاصة بالأطفال، وفقا لـ"رويترز".

من ناحية أخرى حافظ التضخم على اتجاهه الصعودي في أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأغذية والطاقة، 0.3 في المائة بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يوليو.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، ارتفع ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 في المائة مماثلا للزيادة المسجلة في يوليو.