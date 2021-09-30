طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع والناتج المحلي يقفز 6.7% في الربع الثاني

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، مما قد يثير مخاوف من أن سوق العمل يعتريها الضعف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت 11 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 362 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر.

وتظل الطلبات، التي تراجعت من مستوى قياسي 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020، أعلى بكثير من مستواها قبل الجائحة.

وأكد تقرير منفصل من وزارة التجارة اليوم أن النمو الاقتصادي تسارع في الربع الثاني بفضل أموال التخفيف من تداعيات الجائحة التي قدمتها الحكومة مما عزز إنفاق المستهلكين.

وقالت الوزارة في تقديرها الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين أبريل ويونيو، إن الناتج المحلي ارتفع بوتيرة سنوية 6.7 في المائة. ومثل ذلك تعديلا بالرفع من الوتيرة السابقة المعلنة في أغسطس عند 6.6 في المائة.