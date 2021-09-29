تراجع عوائد السندات الأمريكية يصعد بأسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ قدم تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية والتي دفعت الدولار أيضا إلى ذروة أشهر عديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1740.20 دولار.

وقال هاوي لي الاقتصادي في بنك "أو سي بي"سي" : ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية .. نتوقع أن يسجل الذهب 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع المركزي الأمريكي لبدء رفع أسعار الفائدة". وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة 10 أشهر التي لامسها أمس.

ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قليلا فقد ظلت فوق 1.5% وهو مستوى شهدته آخر مرة في يونيو. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.45 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2% إلى 965.58 دولار وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1896.86 دولار.