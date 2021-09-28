470.2 مليار ريال قيمة محفظة "صندوق الاستثمارات" في الأسهم السعودية .. 4.8 % من السوق

بلغت القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية 470.2 مليار ريال، حسب إغلاق 26 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بعد استحواذه على 25 في المائة من شركة إعمار المدينة الاقتصادية، نتيجة اكتمال عملية تحويل جزء من القرض الذي حصلت عليه الشركة من وزارة المالية بقيمة 2.83 مليار ريال إلى الصندوق مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تشكل قيمة محفظة الصندوق نحو 4.8 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية إجمالا، البالغة 9.83 تريليون ريال في اليوم ذاته.

والقيمة السوقية المذكورة في التقرير لملكيات الصندوق، تشمل فقط الملكيات 5 في المائة فأكثر، ولا تشمل أي ملكيات للصندوق تقل عن 5 في المائة في الشركات المدرجة "إن وجدت".

يأتي ذلك على الرغم من أن الصندوق أعلن في مارس الماضي، نقل ملكية حصصه في شركة المراعي 16.32 في المائة، و"نادك" البالغة 20.00 في المائة، وشركة الأسماك 39.99 في المائة، لتندرج تحت مظلة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل للصندوق. كما باع 70 في المائة حصته في شركة سابك في يونيو من 2020.

ويشمل التقرير الملكيات البالغة 5 في المائة فأكثر في 17 شركة مدرجة، أربع شركات منها بحصص تتجاوز 50 في المائة هي "السعودية للكهرباء" بـ74.3 في المائة، و"الاتصالات السعودية" 70 في المائة، وشركة معادن بحصة تبلغ 67.18 في المائة، والعقارية السعودية بـ64.57 في المائة.

ومن حيث القيمة السوقية، تستحوذ أربع شركات على 91.5 في المائة من محفظة الصندوق بنحو 430 مليار ريال وهي شركة الاتصالات السعودية بـ180.6 مليار ريال تمثل 38.4 في المائة من قيمة محفظة الصندوق، ثم البنك الأهلي السعودي بقيمة 100.4 مليار ريال "21.3 في المائة من المحفظة".

ثالثا الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 83.4 مليار ريال "17.7 في المائة من المحفظة"، وشركة معادن بـ65.4 مليار ريال تمثل 13.9 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في السوق المحلية.



ترتيب الشركات حسب نسبة الملكية



تصدرت الشركات من حيث نسب ملكية الصندوق، شركة السعودية للكهرباء بـ74.3 في المائة، قيمتها السوقية 83.4 مليار ريال، وشركة الاتصالات السعودية بحصة 70 في المائة، قيمتها السوقية 180.6 مليار ريال.

ثالثا شركة معادن بملكية نسبتها 67.18 في المائة، قيمتها السوقية 65.4 مليار ريال، وشركة العقارية السعودية بحصة 64.57 في المائة، قيمتها السوقية 3.6 مليار ريال.

وأسمنت الجنوبية جاءت خامسا بحصة للصندوق تبلغ 37.43 في المائة، قيمتها السوقية 3.9 مليار ريال، سادسا البنك الأهلي السعودي بملكية 37.23 في المائة، قيمتها السوقية 100.4 مليار ريال.

خلفها "إعمار المدينة الاقتصادية" بحصة 25 في المائة، قيمتها 2.83 مليار ريال، ثم 23.35 في المائة في شركة أسمنت القصيم، قيمتها السوقية 1.7 مليار ريال، و22.55 في المائة في شركة البحري، قيمتها السوقية 3.4 مليار ريال.

ولدى الصندوق حصة نسبتها 21.75 في المائة في بنك الرياض، قيمتها السوقية 17.4 مليار ريال، ثم شركة دور للضيافة بحصة 16.62 في المائة، قيمتها السوقية نحو 534 مليون ريال.

ويملك الصندوق 15.72 في المائة في شركة سابتكو، قيمتها السوقية 524 مليون ريال، و10.91 في المائة في شركة الغاز والتصنيع، قيمتها السوقية 497 مليون ريال.

ولدى الصندوق حصة 10 في المائة في كل من مصرف الإنماء و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الشرقية" بقيمة 4.7 مليار ريال و661 مليون ريال و430 مليون ريال على التوالي.

فيما تأتي "الخزف السعودية" أقل حصة بين الشركات، التي يملك الصندوق فيها 5.4 في المائة، وقيمتها السوقية نحو 277 مليون ريال، وفق إغلاق 26 سبتمبر الجاري.



وحدة التقارير الاقتصادية