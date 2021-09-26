الوقف العشوائي للإنتاج وانقطاع الكهرباء يهدد باضطراب ثاني اقتصادات العالم

من المتوقع أن يؤدي الوقف العشوائي للإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في الصين، إلى حدوث زيادات في أسعار المواد الخام، وتحفيز التضخم، ما سيؤدي بدوره إلى حدوث اضطراب لا داعي له في ثاني اقتصادات العالم والمجتمع، بحسب ما ورد في تعليق نشر في الطبعة الخارجية لصحيفة "الشعب" الصينية اليومية الناطقة باسم الحزب الحاكم.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، أنه بينما يلقي بعضهم باللوم فيما يتعلق بوضع قيود على الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي، على سياسة "التحكم المزدوج في استهلاك الطاقة" في الصين، فإن المبادئ التوجيهية قائمة منذ نخو ستة أعوام، كما كانت الأهداف ثابتة وواضحة دائما.

وتهدف السياسة إلى الحد من استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي وإجمالي استخدام الطاقة.

وقالت الصحيفة إنه يجب على الحكومات المحلية وضع الخطط مسبقا، واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيق الأهداف، بدلا من جهود اللحظة الأخيرة.

إلى ذلك، شهد الاستثمار الصيني في إفريقيا توسعا مطردا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كوفيد - 19، وفق ما أظهر تقرير رسمي.

وبلغ الاستثمار الصيني في إفريقيا 2.96 مليار دولار في 2020، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار، وفقا للتقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الإفريقية 2021، بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا المقرر عقده في مدينة تشانجشا، حاضرة مقاطعة هونان في وسط الصين، في الفترة من 26 إلى 29 أيلول (سبتمبر).

وشهد الاستثمار الصيني في قطاع الخدمات في إفريقيا زيادة كبيرة، حيث ارتفع الاستثمار في القطاعات الفرعية مثل البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا والنقل والتخزين وخدمات البريد بواقع أكثر من الضعفين، بحسب التقرير.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أنه في الأشهر السبعة الأولى من 2021، بلغ الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا 2.07 مليار دولار، ما يعد أداء أفضل من المستوى المسجل للفترة نفسها في 2019 قبل جائحة كوفيد - 19.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تسجل مبيعات السيارات في الصين نموا في 2021، ينهي ثلاثة أعوام من التراجع، وفقا لما قاله نائب رئيس قسم ترويج الاستهلاك في وزارة التجارة، وانج بين.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وانج القول في مؤتمر أمس: "تأثر التراجع في الآونة الأخيرة في مبيعات السيارات الجديدة الشهرية بقاعدة أعلى في العام الماضي".

وأضاف أن هذا التراجع تأثر أيضا بـ"تضاؤل المعروض من الرقائق الإلكترونية للسيارات واستقرار السوق بعد أعوام من النمو السريع".

إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، محافظة قطاع الصناعات التحويلية الصينية للمعلومات الإلكترونية على نمو ثابت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021.

وتوسع إجمالي القيمة المضافة لمصنعي المعلومات الإلكترونية، الذين تبلغ إيراداتهم التشغيلية السنوية 20 مليون يوان على الأقل (نحو 3.09 مليون دولار)، توسع 18 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع معدل النمو بـ11 نقطة مئوية، مقارنة بلفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب نتائج البيانات المذكورة.

وسجلت قيمة توصيل الصادرات لشركات رئيسة في القطاع زيادة نسبتها 14.3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة بين شهري كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس)، بينما قفزت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع 24.9 في المائة.

وأظهرت نتائج البيانات أيضا تسجيل قطاع الصناعات التحويلية للمعلومات الإلكترونية 413.9 مليار يوان كإجمالي أرباح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2021، مرتفعة 43.2 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت الإيرادات التشغيلية للقطاع خلال فترة شهري كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) إجمالي 7.41 تريليون يوان، بارتفاع 19.3 في المائة.

في سياق متصل، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تسجيل شحنات الهواتف المحمولة الصينية 227 مليون وحدة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021، بارتفاع 12.3 في المائة على أساس سنوي.

وأشارت الأكاديمية المذكورة، وهي مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن آب (أغسطس) الماضي، شهد انخفاض شحنات الهواتف المحمولة للبلاد 9.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 24.3 مليون وحدة.

وسجل الشهر الماضي إصدار إجمالي 57 طرازا جديدا من الهواتف المحمولة، بارتفاع 50 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بحسب البيانات الصادرة.

وواصلت العلامات التجارية الصينية المحلية هيمنتها على شحنات الهواتف المحمولة في آب (أغسطس) الماضي، مسجلة 22.8 مليون وحدة، ما يشكل 93.8 في المائة من إجمالي الشحنات.

وأشارت نتائج البيانات إلى أن الفترة الممتدة بين شهري كانون الثاني (يناير) وآب (أغسطس)، شهدت ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة الصينية المحلية 10.6 في المائة على أساس سنوي إلى 204 ملايين وحدة.