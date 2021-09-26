رغم الهبوط العالمي .. استثمار الصين في إفريقيا ينمو 9.5 %

أظهر تقرير رسمي أن الاستثمار الصيني في إفريقيا شهد توسعا مطردا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار الجائحة.

ونقلت "شينخوا" عن "التقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الإفريقية 2021 "أن استثمار الصين في إفريقيا بلغ 2.96 مليار دولار في 2020 بزيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار. وصدر التقرير قبل الدورة الثانية للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وإفريقيا المقرر عقده في هونان وسط الصين في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر.

وشهد الاستثمار الصيني في قطاع الخدمات بإفريقيا زيادة كبيرة حيث ارتفع الاستثمار في القطاعات الفرعية مثل البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا والنقل والتخزين وخدمات البريد بواقع أكثر من الضعفين بحسب التقرير. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أنه في أول 7 أشهر من 2021 بلغ الاستثمار الصيني المباشر في إفريقيا 2.07 مليار دولار ما يعد أداء أفضل من المستوى المسجل لنفس الفترة في 2019 أي قبل الجائحة.