"إيني": أوروبا بحاجة لخطة جديدة بشأن أمن الطاقة

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا أن أوروبا بحاجة إلى خطة بشأن أمن الطاقة تركز على المصادر الجديدة بما في ذلك أفريقيا بالوضع في الاعتبار اعتماد القارة على الصادرات من الأسواق مثل روسيا.

وقال إنه في حين أن القارة تجازف بمواجهة شتاء صعب فيما يتعلق بأسعار الطاقة، فأنه من غير المرجح أن تكون الإمدادات في خطر، مضيفا أن القرارات الإستراتيجية التي اتخذت في الماضي "ألقت بثقلها بشدة على الاتاحة(توفر الطاقة)"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ورفض ديسكالزي الادعاءات بأن روسيا لم تف بالتزامات التوريد، واصفا ارتفاع أسعار الطاقة الأخير بـ"ظاهرة سوقية طبيعية ".

وقال الرئيس التنفيذي إنه في ظل استيراد إيطاليا أكثر من 90 % من الطاقة واعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الواردات للحصول على كل احتياجاتها فعليا من الغاز، فأن القارة "لديها فرصة هائلة" لتطوير خطوط توريد إلى الجنوب خصوصا مع أفريقيا.