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أخبار اقتصادية- عالمية

الصين .. إنفاق قياسي على البحث والتطوير بواقع 377.7 مليار دولار في 2020

الصين .. إنفاق قياسي على البحث والتطوير بواقع 377.7 مليار دولار في 2020

"الاقتصادية" من الرياض

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن إنفاق البلاد على البحث والتطوير ارتفع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال عام 2020، بزيادة 0.16 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019. 

وارتفع إجمالي إنفاق الصين على البحث والتطوير إلى 2.4 تريليون يوان (حوالي 377.7 مليار دولار أمريكي) في 2020، بزيادة 10.2 في المائة، أو بارتفاع 244.95 مليار يوان مقارنة مع عام 2019، وفقا لتقرير صادر بشكل مشترك عن الهيئة الوطنية للإحصاء ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة المالية.

وبحسب "الألمانية"، أوضحت البيانات أن حجم الاستثمار في البحوث الأساسية بلغ 146.7 مليار يوان العام الماضي، بما يمثل 6 في المائة من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير.

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اقتصاد الصين

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