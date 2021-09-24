تراجع أسهم العملات الرقمية المشفرة في ظل حملة الصين ضدها 

تراجعت أسهم العملات الرقمية المشفرة بعد أن وسعت الصين حملتها ضد العملات الرقمية، حيث قال بنكها المركزي إن جميع المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة غير قانونية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم. وانخفض سهم شركة "أرجو بلوكتشين" بنسبة 10 في المائة في لندن، بينما خسرت "نورثرن داتا" لتعدين البيتكوين 2 في المائة في فرانكفورت.

وتراجعت في الولايات المتحدة أسهم شركة تداول العملات الرقمية المشفرة "كوين بيز"، بنسبة 3 في المائة ،وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم شركة "ماراثون ديجيتال" بنسبة 6.2 في المائة، وسجلت أسهم شركة "إيبانج إنترناشونال" لتعدين العملات الرقمية انخفاضا أكبر من 4 في المائة.

وأدت التعليقات الصادرة عن بنك الشعب الصيني إلى انخفاض قيمة العملات الرقمية المشفرة، حيث تراجعت قيمة البيتكوين إلى ما دون 44 ألف دولار.